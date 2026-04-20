Explora Journeys: Luxus-Kreuzfahrtlinie sponsert Swiss SailGP Team

Publiziert am 20.04.2026

«Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, sowohl unsere Leistung als auch unsere Ambitionen zu steigern», lässt sich Swiss-SailGP-Team-CEO Boet Brinkgreve zitieren. Das Schweizer Segelteam tritt künftig unter dem Namen Explora Journeys Swiss SailGP Team an; Katamaran und Teamkleidung erscheinen im Markenblau von Explora Journeys.

Das Sponsoring-Volumen gibt das Unternehmen nicht bekannt; die Teambudgets in der SailGP sind auf 10 Millionen Dollar gedeckelt. Das Swiss SailGP Team wird von Steuermann Sébastien Schneiter (30) angeführt und ist seit 2022 dabei – einen Rennsieg hat es bislang nicht errungen; in der vergangenen Saison rangierte es auf Platz 8 von zwölf Teams.

Hinter Explora Journeys steht die Genfer Familie Aponte mit einem geschätzten Vermögen von um die 25 Milliarden Franken. Der Familie gehört die Reederei MSC mit einer Container-Flotte von rund 900 Schiffen. MSC Cruises ist die drittgrösste Kreuzfahrtlinie weltweit.

Der operative Start der Partnerschaft ist für den 9. Mai 2026 beim Bermuda Sail Grand Prix geplant. Besonderes Gewicht erhält das Engagement am 19. und 20. September 2026, wenn der Rolex Switzerland Sail Grand Prix erneut auf dem Genfersee gastiert.

SailGP ist eine internationale Rennserie, bei der nationale Teams mit baugleichen Katamaranen gegeneinander antreten; die Boote erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Serie hat sich zum Anziehungspunkt für prominente Investoren entwickelt: Sebastian Vettel ist Mitbesitzer beim deutschen Team, Kylian Mbappé beim französischen.

Explora Journeys ist auch als Sponsor von Tennis-Weltranglistenerster Jannik Sinner sowie mit dem Formula 1 Grand Prix de Monaco verbunden. Die Kreuzfahrtlinie betreibt derzeit zwei Schiffe; bis 2028 soll die Flotte auf sechs Einheiten wachsen. (pd/nil)