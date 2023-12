Goldbach: Management kauft Dreifive

Die heutige Goldbach-Tochter Dreifive ist an den Standorten Zürich, Wien, Konstanz und München mit über hundert Mitarbeitenden präsent. Hervorgegangen ist die Agentur, die sich später Goldbach Interactive nannte, 2008 aus der Akquisition der Orange8, der Suchtreffer AG und der Onemotion in Deutschland und in der Schweiz. In Österreich wurde die Digitalagentur 2011 von einem der beiden heutigen Geschäftsführer mitgegründet. 2018 wurde die Agentur in Dreifive umbenannt.

Zum Kerngeschäft der Dreifive gehören die Bereiche Search Engine Marketing, Display Advertising, Social Media, Kreation und Produktion sowie die Entwicklung von individuellen Kampagnenkonzepten. Als Digitalagentur und Einkäuferin von Werbeinventar konnte die Dreifive unabhängig vom Werbeverkauf Geschäft der Goldbach Group agieren. So habe sich die Agentur in den letzten Jahren DACH-weit erfolgreich weiterentwickelt und verselbständigt, heisst es in der Mitteilung. Die Veräusserung der Dreifive sei als logischer Schritt im Zuge der strategischen Fokussierung der Goldbach Group auf die Vermarktung von Werbung zu verstehen, so Goldbach.

Mark Luck, Chief Strategy Officer bei Goldbach, durfte die Dreifive bei der Verselbständigung als Verwaltungsrat begleiten. Er kommentiert den Verkauf wie folgt: «Es ist mir eine Freude, die Dreifive ans erfolgreiche Management Team zu übergeben und wünsche ihnen eine erfolgreiche Zukunft mit weiterhin unternehmerischem Dreifive-Spirit.»

Marcel Oppliger und Sascha Frommhund, die beiden Managing Directors der Dreifive: «Wir sind dankbar, dass die Eigentümerschaft uns diesen Weg ermöglicht. Das Management Buyout der Dreifive gibt uns als DACH-Agentur die Möglichkeit, weiterhin nachhaltig zu planen und auch in Zukunft weiter zu wachsen. Wir freuen uns, dass wir dabei ein eingespieltes Team mit an Bord haben, mit dem wir in Zukunft unseren innovativen, erfolgreichen Wachstumskurs im DACH-Raum noch agiler weiterverfolgen können.»

Das Management-Team der Dreifive besteht somit aus den beiden Geschäftsführern Marcel Oppliger und Sascha Frommhund, sowie neun langjährigen Head ofs der Agentur. Der Vollzug der Übernahme ist für das zweite Quartal 2024 geplant. (pd/wid)