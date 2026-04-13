Coca-Cola Schweiz: Manuel Akanji wird Markenbotschafter

Publiziert am 13.04.2026

Coca-Cola Schweiz hat einen prominenten Neuzugang in den eigenen Reihen: Manuel Akanji, Verteidiger der Schweizer Fussballnationalmannschaft und derzeit bei Manchester City unter Vertrag, wird neues Gesicht der Marke in der Schweiz. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Die Zusammenarbeit kommt zu einem symbolisch aufgeladenen Zeitpunkt: Coca-Cola feiert 2026 sein 90-jähriges Produktionsjubiläum in der Schweiz. Zugleich ist die Partnerschaft Teil der globalen Aktivitäten rund um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, für die Coca-Cola als langjähriger Hauptsponsor auftritt.

Giulio Franscini, Brand Manager bei The Coca-Cola Company Schweiz, begründet die Wahl mit Akanjes Persönlichkeit: «Manuel Akanji steht für Teamgeist, Verlässlichkeit und Nähe zu den Fans – Werte, die perfekt zu Coca-Cola passen.»

Akanji selbst betont die persönliche Dimension der Zusammenarbeit: Die Marke verbinde er seit langem mit Momenten nach dem Spiel im Kreise von Teamkollegen – Augenblicken, die im Gedächtnis bleiben. «Deshalb fühlt sich diese Partnerschaft für mich echt und passend an», liess er sich in der Mitteilung zitieren.

Die Kampagne wird breit ausgespielt: Geplant sind digitale Inhalte, Social-Media-Formate sowie Platzierungen im öffentlichen Raum. Hinzu kommen Aktivierungen im Handel und in der Gastronomie, Gewinnspiele sowie Fan-Erlebnisse – darunter signierte Trikots und ein exklusives Meet & Greet mit Akanji. Erste Inhalte sollen ab Mitte April sichtbar sein, der Grossteil der Aktivierungen folgt im Mai. (pd/spo)