The Industry: Mara Pavic macht Campaign Management

Die Digitalagentur The Industry in der Zürcher Binz habe «extra Power» dazugewonnen: Mara Pavic unterstützt neu das Campaign-Management-Team mit ihrem Fachwissen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Pavic habe langjährige Erfahrung in der Werbebranche gesammelt. Zuletzt war sie bei der Omnicom Media Group Schweiz als Digital Media Consultant tätig. Davor hat sie in unterschiedlichen Marketingabteilungen gearbeitet. Die Bündnerin kenne sowohl die Kunden- wie auch die Agenturseite in- und auswendig.

Das vierköpfige Campaign-Management-Team biete eine vollumfängliche Begleitung von der Konzeption und Mediaplanung, über die Produktion von Spezialformaten bis hin zum Reporting. (pd/cbe)