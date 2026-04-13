Kuble: Marc D'Arrigo übernimmt Brand & Marketing Lead

Publiziert am 13.04.2026

Das Kuble – House of Intelligence besetzt die Markenverantwortung neu. Per 1. April 2026 übernimmt Marc D'Arrigo die Rolle als Brand & Marketing Lead. Er verantwortet künftig die Markenkommunikation von Kuble – House of Intelligence. Zu seinen Aufgaben zählen Markenpositionierung, Content und Kampagnen, Medienarbeit sowie Events und Community-Formate, heisst es in einer Mitteilung.

Zudem soll D’Arrigo Angeboten wie der Kuble Academy und dem Swiss AI Desk zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Das Marketing selbst ist laut Unternehmen konsequent KI-basiert aufgestellt – mit Agenten, Automatisierungen und definierten Prozessen.

D'Arrigo bringt Erfahrung aus unterschiedlichen Kommunikationsrollen mit: Bei der NZZ entwickelte er neue Formate für ein Medienumfeld im Wandel, bei Bring Labs leitete er das Business Development. Zuletzt baute er als B2B Marketing Lead bei Too Good To Go Schweiz die Partnerkommunikation auf. 2022 gründete er Editoria33, ein Studio für Markenidentität und kreative Strategie, das er parallel zu seiner neuen Funktion weiterführt.

Roger Oberholzer, Partner und Academy-Lead bei Kuble, betont die strategische Dimension der Ernennung: D'Arrigo bringe strategisches Denken, Kommunikationsgespür und praktische KI-Erfahrung mit – wichtige Voraussetzungen, um Kubies Kompetenz als House of Intelligence noch sichtbarer zu machen.

Kuble – House of Intelligence ist auf die Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen sowie auf KI-Weiterbildung spezialisiert. (pd/spo)