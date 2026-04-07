Publiziert am 07.04.2026

Der bisherige COO Tim Kollmann übernimmt die operative Führung der Ringier Sports Media Group, die mit über 23 Millionen Nutzern in sieben Ländern nach ihrer Aufbauphase nun die internationale Skalierung vorantreiben will. Sportal-Gründer Stilian Shishkov wechselt in den Verwaltungsrat.

Die Ringier Sports Media Group (RSMG) hat ihre neue Führungsstruktur bekanntgegeben. Marc Walder, CEO der Ringier AG, übernimmt das Verwaltungsratspräsidium von Robin Lingg. Tim Kollmann, bisher COO der Gruppe, rückt zum CEO auf (persoenlich.com berichtete). Stilian Shishkov, Gründer der Sportal Media Group und Technologiepionier hinter Sportal365, wechselt in den Verwaltungsrat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die RSMG zählt heute über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in sieben Ländern. Mit der neuen Aufstellung soll die internationale Skalierung der Gruppe vorangetrieben werden. Kollmann wird sich laut Mitteilung auf die Vernetzung der sieben Medienmarken, neue Ertragsströme und die Entwicklung der Marken zu Sportfan-Destinationen konzentrieren.

Walder soll die RSMG als dritte strategische Säule der Ringier-Konzernstrategie führen und dabei laut Mitteilung journalistische Exzellenz mit digitaler Skalierung verbinden. (pd/cbe)