Coca-Cola HBC Schweiz: Marcel Schattner ist neu im Team

Die Frage nach den richtigen Vertriebskanälen und Marktzugängen hat auch aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der zunehmenden Bedeutung der Online-Vertriebskanäle akzentuiert. Coca-Cola HBC stellt sich diesen Herausforderungen und schafft auch auf der Führungsebene die Voraussetzungen, um die Angebote auf die neue Marktsituation auszurichten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Marcel Schattner verantwortet bei Coca-Cola HBC Schweiz seit dem 1. April 2021 den an Bedeutung gewinnenden Bereich «Route to Market». Der Handelsexperte verantwortete zuletzt bei Danone Waters in Paris die Preisstrategien, Werbekampagnen, Handelsbedingungen und Massnahmen zur Steigerung des Vertriebs. Zuvor war der heute 37-Jährige während fünf Jahren für Globalpraxis, einem international aufgestellten Strategieberatungsunternehmen tätig. In dieser Zeit war er auch für verschiedenen Abfüllbetriebe von Coca-Cola aktiv. Für McFit und Tengelmann arbeitete Schattner in Spanien.

«Wir freuen uns mit Marcel Schattner eine erfahrene Führungskraft gewonnen zu haben», wird Thomas Krennbauer, Country General Manager von Coca-Cola HBC, zitiert. «Mit seiner breiten Erfahrung in zahlreichen Märkten verfügt er über profunde Kenntnisse, um gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden den eingeschlagenen Wachstumskurs unseres Unternehmens zu beschleunigen.» (pd/cbe)