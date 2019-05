SevenOne: Marco Demont und Raphael Holzer neu im Team

Raphael Holzer sowie Marco Demont kommen vom News-Portal «Watson» und bringen Erfahrung in den entsprechenden Bereichen mit. Andrin Binder, der die letzten sechs Jahre die Stelle als Head of Business Development besetzt hat und Marianna Marrella, die während vier Jahren als Marketing-Manager B2C tätig war, werden eine neue Herausforderung ausserhalb der Medienbranche annehmen, heisst es in einer Mitteilung.

Als ehemaliger Key Account Manager bei «Watson» verfügt Raphael Holzer über mehrjährige Erfahrung im Media- und Sales-Business und war für die Konzeption und Umsetzung von Grossprojekten zuständig. Bei SevenOne Media ist Holzer für die Produktegestaltung der Sendergruppe im Digitalbereich verantwortlich. Marktforschung sowie die Weiterentwicklung der Content-Syndikations-Strategie würden ebenfalls in seinen Aufgabenbereich gehören.

Mit Marco Demont holt sich SevenOne Media einen erfahrenen Marketingspezialisten an Board. Zuletzt war er bei «Watson» als Marketing Manager / Head of Social Media tätig. In seiner neuen Position als Marketing Manger B2C ist Demont zuständig für die Jahresplanung und die Kommunikationsstrategie B2C der Sendergruppe. Zusätzlich verantworte er die kommunikative Umsetzung der Schweizer Eigenproduktionen und Events. (pd/log)