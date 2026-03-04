European Marketer of the Year: Marco Greco ist nominiert

Publiziert am 04.03.2026

Marco Greco vertritt die Schweiz im Finale um den European Marketer of the Year 2026. Die European Marketing Confederation (EMC) hat ihn für die Shortlist nominiert, teilt die Organisation mit.

Eine Fachjury wird die Finalistinnen und Finalisten in Interviews beurteilen und den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmen. Die Preisverleihung findet am 23. April in Vilnius im Rahmen der LIMA Award Ceremony statt. Hinter dem Wettbewerb stehen vierzehn europäische Marketingverbände, darunter Marketing Schweiz. Zu den weiteren Finalistinnen und Finalisten zählen Marketingverantwortliche von Unternehmen wie McDonald's, Coca-Cola und Tele2 aus neun weiteren europäischen Ländern. (pd/spo)