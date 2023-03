Julius Bär: Marco Parroni wird neuer Marketingchef

In seiner neuen Funktion als Chief Marketing Officer werde Marco Parroni für die Konsistenz und Wirksamkeit der Marketingaktivitäten in Julius Bärs verschiedenen Märkten verantwortlich sein, heisst es in einer Mitteilung der Bank. Dabei werde er eng mit den regionalen Marketingteams zusammenarbeiten und sie dabei unterstützen, ihre Aktivierungsstrategien auf die globale Markenpositionierung und die Unternehmenskommunikation von Julius Bär auszurichten.

Marco Parroni stiess 2013 zu Julius Bär, nachdem er 25 Jahre lang in der Automobilbranche tätig war, unter anderem für Ferrari und Fiat Chrysler. Parroni war massgeblich am Aufbau des Sponsoring-Portfolios von Julius Bär beteiligt und initiierte zahlreiche globale Markenpartnerschaften, die auf Innovation und Fortschritt ausgerichtet sind.

Antje Hembd wird die Nachfolge von Marco Parroni als Head Global Brand Partnerships & Sponsoring antreten. Seit sie 2016 zu Julius Bär kam, war Hembd für die erfolgreiche Entwicklung mehrerer globaler Sponsoring-Plattformen verantwortlich, darunter die Formel E und die Champions Chess Tour.

Larissa Alghisi Rubner, Chief Communications Officer bei Julius Bär, sagt zu den beiden Personalien: «Diese Ernennungen bekräftigen unser Bestreben nach einem wirkungsvollen Markenaufbau in unseren Schlüsselmärkten.» (pd/nil)