Admeira: Margarethe Dopf leitet neue Abteilung

Um das digitale Wachstum der Gattungen Broadcast, Print, Digital und Crossmedia gezielter voranzutreiben, hat Admeira die neue Abteilung Business Development Digital gegründet. Diese befasst sich mit dem Digital Growth in verschiedenen Bereichen wie Reichweitenausbau, Innovation, Bewegtbild-Erweiterung, neuen Gattungen und Vermarktungsthemen wie E-Sports, schreibt Admeira in einer Mitteilung.

Die Kaderposition als Director Business Development Digital hat Margarethe Dopf am 1. September übernommen. Davor war sie Head of Digital bei NewBase Digital Switzerland und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie hat in Media- und Kommunikationswissenschaft promoviert und engagiert sich ehrenamtlich für die Diplomlehrgänge im Bereich Digital Marketing für die IAB-Academy, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/maw)