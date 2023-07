St. Moritz Tourismus: Marijana Jakic wird Geschäftsleiterin

Nachdem die Gründung der neuen St. Moritz Tourismus AG im Mai 2023 vollzogen und der mit der strategischen Führung beauftrage Verwaltungsrat ernannt wurde, konnte nun auch die künftige CEO der Organisation bestimmt werden. Mit Marijana Jakic hat sich eine einheimische Kandidatin in einem offenen Bewerbungsverfahren gegenüber 80 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zurzeit ist Jakic Brand Manager und Mitglied der Geschäftsleitung von Engadin Tourismus. Die erfahrene Touristikerin hat den Verwaltungsrat mit ihrem Leistungsausweis überzeugt. «Marijana Jakic wird mit ihren Führungsqualitäten und ihrer Persönlichkeit die Premiumdestinaton St. Moritz prägen und weiterentwickeln», wird Franco Savastano, Präsident der St. Moritz Tourismus AG, in der Mitteilung zitiert.

Die neu gewählte CEO wird ihre Aufgabe offiziell per 1. September 2023 aufnehmen. «Ich freue mich auf die neue Aufgabe mit meinem Team und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den St. Moritzer Leistungsträgern», so die neu gewählte CEO Marijana Jakic.

Marijana Jakic ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 2017 bei Engadin Tourismus (ehemals Engadin St. Moritz Tourismus). Als Mitglied der Geschäftsleitung (seit 2019) verantwortet sie den Bereich Brand St. Moritz mit neun Mitarbeitenden. Zuvor war Jakic über 20 Jahre im Finanzsektor bei GAM / Swiss & Global Asset Management sowie Julius Bär in diversen Funktionen tätig – zuletzt als Head of Brand bei GAM Investment Management in London. Mit ihren Eltern zog sie im Jahre 1993 aus Ex-Jugoslawien nach St. Moritz, wo sie die Sekundarschule und ihre Lehre abschloss. Jakic ist Mutter eines 14-jährigen Sohnes. (pd/cbe)