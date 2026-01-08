IG Detailhandel: Mario Irminger wird Präsident

Publiziert am 08.01.2026

Mario Irmiger, der Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB), hat Anfang Jahr das Amt angetreten. Er folgt auf Coop-CEO Philipp Wyss, der das Präsidium turnusgemäss nach vier Jahren abgibt.

Irminger ist seit 2023 Präsident der Generaldirektion des MGB. Zuvor war er CEO von Denner und hatte in dieser Funktion das Präsidium der IG Detailhandel bereits von 2020 bis 2022 inne. Er wird die Interessengemeinschaft während den kommenden vier Jahren präsidieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die IG Detailhandel sieht den Schweizer Detailhandel vor grossen Herausforderungen. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU, Zoll-Debatten und Volksinitiativen wie jene zur 10-Millionen-Schweiz. Weitere Themen sind die Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2030, neue Regulierungen über Deklarationen und Sortimente sowie ein zunehmender Fachkräftemangel.

Die 2006 gegründete Interessengemeinschaft vertritt die politischen Interessen der Unternehmen Coop, Denner und Migros. Die Mitglieder generieren zusammen einen Umsatz von knapp 70 Milliarden Schweizer Franken und beschäftigen gegen 200'000 Mitarbeitende. (pd/cbe)