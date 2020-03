Klosterser Tourismus: Marion Grünenfelder wird Geschäftsführerin

Frischer Wind im Klosterser Tourismus: Die in Chur geborene und aufgewachsene Marion Grünenfelder übernimmt am 1. April 2020 die Position als Geschäftsführerin. Die 45-Jährige bringe eine 20-jährige Berufserfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und PR, Vertrieb sowie Projekt- und Produktemanagement mit, heisst es in der Mitteilung. Darunter zuletzt bei Stationen wie der LGT Bank, beim Krankenversicherer ÖKK oder bei den Pizolbahnen AG Bad Ragaz und Wangs.

Ihr Lebenslauf weist nach ihrer kaufmännischen Grundausbildung als Reisekauffrau Weiterbildungen zur Marketingplanerin und Verkaufskoordinatorin aus. Über die Jahre kamen CAS-Abschlüsse in den Bereichen Corporate Communications und Customer Behavior, ein Diplom im Digital Marketing sowie diverse Führungsseminare dazu.

«Ich freue mich ausserordentlich, mein Wissen und meine Erfahrungen einzubringen – und den Klosterser Tourismus weiterzuentwickeln», wird Grünenfelder zitiert. Reto Branschi, Direktor/CEO der Destination Davos Klosters, meint: «Mit Marion Grünenfelder gewinnen wir eine führungserfahrene und hochmotivierte Persönlichkeit. Mit ihrem breiten Erfahrungsschatz und dem sehr guten Beziehungsnetz bringt sie beste Voraussetzungen, um für Klosters neue Projekte zu lancieren.»

Grünenfelder löst den jetzigen Stelleninhaber Georg Pipo Grass ab, der sich per Ende Mai 2020 vorzeitig in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Grass sei seit 2015 mit viel Herzblut für Klosters Tourismus im Einsatz, heisst es weiter. Eines seiner letzten grossen Projekte war die Mithilfe bei der Ausarbeitung der neuen Tourismusfinanzierung in Klosters. (pd/wid)