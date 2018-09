Marius Würgler übernimmt per 1. Januar 2019 die Funktion als Head Sales & Marketing von Swiss Life Asset Managers. In dieser neu geschaffenen Position ist er für die Weiterentwicklung und Umsetzung der länderübergreifenden Vertriebsstrategie verantwortlich. Er wird Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers und an Stefan Mächler, Group CIO Swiss Life, berichten. Er ist in Zürich tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Es freut mich sehr, dass wir mit Marius Würgler einen erfahrenen Vertriebsexperten gewinnen konnten, der zusammen mit seinen Teams die Weiterentwicklung unseres Geschäfts und den Ausbau unserer internationalen Vertriebsaktivitäten unterstützt und weiter vorantreibt», wird Mächler zitiert.

Würgler leitete seit 2017 als CEO Amundi Switzerland. Davor war er drei Jahre als Head of Sales Europe and Switzerland für Lombard Odier Investment Management und sieben Jahre als Länderverantwortlicher für Goldmann Sachs Asset Management in der Schweiz tätig. Seine berufliche Laufbahn startete er als Portfolio Manager Balanced Portfolios bei Credit Suisse Asset Management. Er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Bern. (pd/cbe)