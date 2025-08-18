Das Spin-off des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY versteht sich als exklusive Mitgliedergemeinschaft für den Wissensaustausch im Bereich Unternehmensführung und will damit den digitalen Vorstandsraum («Boardroom») neu definieren.

Bisher präsentierten sich digitale Führungsplattformen meist konservativ und austauschbar, schreibt Brandpulse. Mit Board Agora verfolgt die Agentur einen anderen Ansatz: Die Plattform positioniert sich als seriöser, zugleich innovativer Wissensvermittler. Das Ziel sei es, in einem hochsensiblen Umfeld Vertrauen aufzubauen und sich klar vom Wettbewerb abzuheben, so Brandpulse. Aus einer umfassenden Analyse entwickelte die Agentur das Markenversprechen: «Curated knowledge, empowering decisions.» (dt. kuratiertes Wissen, fundierte Entscheidungen)«Unser Ziel war ein Auftritt, der die Exklusivität der Community unterstreicht und zugleich moderne, zukunftsorientierte Akzente setzt», lässt sich Thomas Ramseier, CEO von Brandpulse, in einer Medienmitteilung zitieren. «Board Agora soll als internationale Referenzmarke für zeitgemässe Unternehmensführung wahrgenommen werden.»Philippe-Alexandre Tschannen, Chairman of the Board, Board Agora, kommentiert die Zusammenarbeit mit Brandpulse so: «Das Team von Brandpulse hat es hervorragend verstanden, unsere Vision eines revolutionären Board-Netzwerkes in ein kraftvolles, vertrauensbildendes Branding zu transformieren, das perfekt zwischen Tradition und Innovation balanciert.»Der Markenauftritt setzt auf eine klare, zeitgemässe Bild- und Farbwelt. In einem ersten Schritt wird Board Agora in Europa eingeführt, danach folgen die Märkte USA und Asia-Pacific. Mit dem neuen Branding will Brandpulse dazu beitragen, Board Agora als wegweisende Plattform im internationalen Corporate-Governance-Markt zu etablieren. (pd/nil)