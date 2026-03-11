DropZone: Marketingagentur übernimmt Designstudio

Publiziert am 11.03.2026

Die DropZone-Productions GmbH aus Bolligen hat per November die Formend GmbH vollständig übernommen, teilt die Marketingagentur am Mittwoch mit. Mit dem Zusammenschluss entstehe eine Agentur, die strategisches Marketing mit gestalterischer Tiefe verbindet.

Die Integration ist auf sechs Monate angelegt und soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Danach tritt das Unternehmen ausschliesslich unter der Marke DropZone auf.

Die beiden Agenturen ergänzen sich inhaltlich: DropZone ist bekannt für Kampagnenentwicklung, Contentproduktion und Performance Marketing. Formend hingegen hat sich auf Grafik- und Konzeptarbeit spezialisiert und realisierte Gestaltungsprojekte mit Schwerpunkten in Corporate Design, Print, Illustration sowie UX- und Webdesign.

Für Stefanie Maurer, bisherige Inhaberin von Formend, war die kulturelle Passung entscheidend: Sie habe in DropZone Partner gefunden, die «strategisch stark sind und gleichzeitig Wert auf Gestaltung und Substanz legen». Mischa Röthlisberger, Co-CEO von DropZone, betont in der Mitteilung den inhaltlichen Mehrwert: «Formend bringt zusätzliche Design- und Konzeptstärke in unsere Agentur. Das erlaubt uns, Projekte noch ganzheitlicher zu denken.» Gerade im Zeitalter von KI sei es entscheidend, das grosse Ganze im Blick zu behalten.

Neben der fachlichen Erweiterung eröffnet die Übernahme DropZone auch geografisch neue Möglichkeiten: Über die Kontakte von Formend soll der Zugang zum frankophonen Raum, insbesondere in Richtung Freiburg, gestärkt werden. Bestehende Projekte werden ohne Unterbruch weitergeführt, die bisherigen Ansprechpersonen bleiben während der Übergangsphase erhalten. (pd/spo)