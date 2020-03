MediaCom Schweiz: Markus Bettler wird Managing Director Clients

Markus Bettler ist seit Anfang März 2020 der neue Managing Director Clients bei Media in Zürich. Er übernimmt seine Funktion von Benjamin Moser, der inzwischen als CEO der Agentur fungiert, heisst es in der Mitteilung dazu. Bettler blickt auf eine langjährige Führungserfahrung auf Agentur- und Kundenseite zurück und war zuletzt mit dem Aufbau des Travel-Startups Yakondi.com beschäftigt, welches er mitgegründet hat. Zeitgleich zur Firmengründung hat er an der Hochschule St. Gallen sein executive MBA in Business Engineering mit Schwerpunkt Business Innovation und digitaler Transformation absolviert.

Davor war er langjähriger Managing Director bei bei OMD Switzerland sowie als Marketingverantwortlicher innerhalb der Migros Gruppe im Bereich Fachmärkte sowie Interio Einrichtungshäuser tätig.

Bettler werde sich, gemeinsam mit dem bestehenden Team, um die Entwicklung der Kundenbeziehungen kümmern und neue Akzente in der holistischen Beratung sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit setzen, heisst es weiter.

«Die Mediennutzung der Schweizerinnen und Schweizer unterliegt einem kontinuierlichen Wandel. Datengetriebene Mediastrategien helfen uns die richtigen Akzente zu setzen. Mein Verständnis ist es die Zielgruppenrelevanten Medienkanälenäle intelligent und messbar zu orchestrieren und wegweisende Mehrwerte für unsere unsere Kunden zu schaffen», wird Bettler zitiert. (pd/wid)