28.05.2026

APG|SGA

Markus Fischer kehrt zurück

Per 1. Juni übernimmt der ehemalige CH-Media-Kadermann die Leitung der Unit «Transport Advertising» und berichtet an Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising.
APG|SGA: Markus Fischer kehrt zurück
Per 1. Juni 2026 stösst Markus Fischer wieder zur APG|SGA und übernimmt die Leitung der Unit «Transport Advertising». (Bild: zVg)
Publiziert am 28.05.2026

Markus Fischer war bereits von 2011 bis 2023 für den Bereich Transport Advertising tätig, bevor er zu CH Media wechselte, wo er zuletzt als Head of Sales Regional Publishing arbeitete.

Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising, sagt über die Neubesetzung: «Mit Markus Fischer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl das Aussenwerbegeschäft als auch unsere Organisation bestens kennt.»

Fischers Vorgänger Andreas Steltzlen übernimmt bis zu seiner Pensionierung die Rolle als Key Account Manager und Projektleiter Transport Advertising. Sutter: «Mit seinem enormen Wissen über das Transport-Geschäft, seinen langjährigen Partner- und Kundenbeziehungen und seiner grossen Erfahrung wird er weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Unit leisten.» (pd/cbe)


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