Marchitects: MarTech-Agentur in Winterthur gegründet

«Wir machen MarTech in der Schweiz erwachsen»: So preisen die drei Gründer von Marchitects ihre Firma in der Mitteilung an. Die neue Agentur in Winterthur soll die Schweizer MarTech-Szene auf ein neues Level heben.

Dahinter stehen Martin Widmer als Berater rund um MarTech Stacks, Tools und Setups, Gregor Hirner von Mühlemann & Popp Online Media für die komplexen Daten- und Softwareherausforderungen und Luc Holzach stellvertretend für die Kommunikationsagentur Partner & Partner, die vor allem betreffend Konzept, Customer Journeys und Content beziehungsweise Kreation Erfahrung in Marketing-Automation-Projekten einbringt. Gemeinsam bringen die Partner laut eigenen Angaben zirka 100 Fachpersonen zusammen, die von kleinen bis sehr grossen Projekten zur Verfügung stehen.

«Wir stellen sicher, dass MarTech-Projekte in Unternehmen nicht nur konzipiert, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden – auch bei einer sehr hohen Komplexität», erklärt Widmer das Angebot seiner Firma. Luc Holzach ergänzt: «Wobei wir auch einfache Projekte oder auch nur Teilprojekte umsetzen können, das spielt keine Rolle. Ausserdem können wir nicht nur inhaltlich und technisch beraten, sondern auch die gesamte Umsetzung bis hin zum Content stellen».

Die Firma ist seit Anfang 2023 auf dem Markt und betreut derzeit ein Grossprojekt im Bereich Neukundengewinnung und -aktivierung für ein schweizweit bekanntes Unternehmen. (pd/wid)