Echowerk baut weiter aus und ergänzt das Sponsoring-Team mit einem ausgewiesenen Marketing-Strategen und Sales-Dozenten, heisst es in einer Mitteilung. Martin Vogel greife auf fundierte Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Marketing zurück.



«Mich freut es enorm, meinen gefüllten Erfahrungsrucksack bei einer jungen Livemarketing-Agentur mit einer sehr dynamischen Entwicklung einbringen zu können», wird Martin Vogel zitiert. «Die Macher-Mentalität des ganzen Teams und das äusserst spannende Veranstaltungsportfolio haben aus meiner Sicht ein riesiges Potenzial. Ich verspüre grosse Lust, in diesem Umfeld Vollgas zu geben.»

Der Gründer von Echowerk, Manuel Schaub, sagt: «Für uns ist Martin ein absoluter Glücksfall. Bei der hohen Geschwindigkeit, welche wir in unserer Entwicklung nach Corona angeschlagen haben, ist es für ein junges Team stabilisierend, Menschen mit einer grösseren Lebenserfahrung mit an Bord zu haben. Mit Martin haben wir nicht nur einen alten Bekannten dazu geholt, den wir von langjähriger Zusammenarbeit kennen, sondern eben auch eine Koryphäe in seinem Gebiet mit grossem Netzwerk.»

Vogel hatte zwölf Jahre die Position Leiter Marketing und Kommunikation bei den Swiss Casinos inne und war auch bei Migros, 3M und Walde Immobilien in leitenden Funktionen tätig. Seine Sporen hat er sich auf Agenturseite in den Anfängen von Wunderman Thompson abverdient.

Bei Echowerk bringt Vogel sich in die Sponsoring-Beratung, bei der Konzeption von Aktivierungen und Event-Plattformen sowie bei der Koordination der Sponsoren-Auftritte ein, heisst es weiter.

Echowerk hat mit der Sponsoring-Vermarktung von Events auf Mandatsbasis gestartet und vertritt unter anderen den Zürcher Silvesterlauf, die Blickfang und die Sneakerness. In den letzten zwei Jahren wurde zudem eine Abteilung für Event-Kommunikation aufgebaut und seit 2022 tritt die Agentur auch selber als Veranstalter des BikeSide MTB Festivals in Einsiedeln und der E-nova Mobility Experience in Zürich auf. (pd/cbe)