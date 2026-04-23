Publiziert am 23.04.2026

Unter dem Claim «Most wanted. Limited time only.» brachte die Fastfood-Kette ikonische Produkte aus verschiedenen Ländern in neue Märkte. So gibt es in den schweizerischen Filialen etwa einen McCrispy Teriyaki aus Japan, den Maple BBQ & Bacon Double Quarter Pounder aus Kanada oder Cheese Empanadas wie es sie sonst nur bei McDonald’s in Chile gibt.

Die Schweiz machte den Auftakt zu dieser europaweiten Aktion. Die Leitidee stammt von Leo Burnett London, die kreative Umsetzung der Produktkampagne verantwortete TBWA, die Media-Verlängerung lag bei OMD. Team Farner übernahm die kommunikative Umsetzung für den Schweizer Markt – konkret: die lokale Influencer-Aktivierung und die Event-Inszenierung.





Im Zentrum der Kampagne standen der Food-Influencer Steve Merson und der Comedian Kiko, wie 20 Minuten berichtete. Die beiden übernahmen die Rolle von «Ermittlern», die fiktiven Dieben auf die Spur kommen, welche die internationalen McDonald’s-Produkte in die Schweiz schmuggeln. Die Geschichte wurde in mehreren inhaltlichen Wellen auf Instagram und TikTok aufgebaut – von ersten Gerüchten über eine gemeinsame Spurensuche bis zur Auflösung. Merson und Kiko setzten die Episoden jeweils in ihrer eigenen Tonalität auf ihren persönlichen Social-Media-Profilen um.

















Den Höhepunkt bildete ein physisches Finale an einem geheim gehaltenen Ort in Zürich, wo ein eigens gebrandeter Truck eintraf. Über 500 Personen konnten die internationalen Produkte vor dem offiziellen Launch testen; als «Diebe» verkleidete Promotoren verteilten diese vor Ort. Gemäss 20 Minuten wurde angesichts der Reichweite von Merson – rund 300’000 Follower auf Instagram und über 500’000 auf TikTok – eigens ein Sicherheitskonzept erarbeitet und von der Stadtpolizei Zürich genehmigt. (pd/nil) Den Höhepunkt bildete ein physisches Finale an einem geheim gehaltenen Ort in Zürich, wo ein eigens gebrandeter Truck eintraf. Über 500 Personen konnten die internationalen Produkte vor dem offiziellen Launch testen; als «Diebe» verkleidete Promotoren verteilten diese vor Ort. Gemäss 20 Minuten wurde angesichts der Reichweite von Merson – rund 300’000 Follower auf Instagram und über 500’000 auf TikTok – eigens ein Sicherheitskonzept erarbeitet und von der Stadtpolizei Zürich genehmigt. (pd/nil)