DankeSchweiz.live: MCI Schweiz lanciert Dialogplattform

Rückblende: Es ist der Beginn des Lockdowns Schweiz, die erste Massnahme ein Veranstaltungsverbot. Alle sind seither enorm gefordert, im Business wie auch privat. Auch das Management Team von MCI Schweiz sei mit neuen Fragen konfrontiert: Wie geht es weiter? Wie kommunizieren wir weiterhin konsequent transparent und persönlich? Wie legen wir den Grundstein zur Resilienz? Wie sieht das Onboarding der Mitarbeitenden für neue Strategien aus? Wie kreieren wir weiterhin emotionale und nachhaltige Plattformen für Dialog für unsere Kunden? Wie sagen wir Danke, zeigen Wertschätzung und motivieren unsere Mitarbeitenden, Partner und Kunden mutig und motiviert vorwärts zu gehen?

Das Management Team der MCI Schweiz hat sich mit diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. «Uns wurde schnell bewusst, dass nicht nur wir Lösungen brauchen, sondern das jedes Unternehmen mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wird», schreibt das Unternehmen. Die aktuelle Strategie werde analysiert, neue Wege definiert und die Transformation für die Agentur gestartet. So sei die Grundidee für DankeSchweiz.live entstanden. Durch die Aktivierung eines «starken und kreativen Partnernetzwerks» könne die Idee in die Realität umgesetzt werden.

Die Dialogplattform DankeSchweiz.live biete die Möglichkeit, Danke zu sagen, Wissen zu transferieren und nötige Strategieanpassungen emotional und nachvollziehbar zu vermitteln. Zielgruppengerecht und massgeschneidert auf die Werte, Inhalte und Visionen von Unternehmen, Intuitionen und Verbänden. Mittels individueller Content-Produktion, welche live auf interaktive Plattform gestreamt wird, kann mit der gewünschten Zielgruppe in Dialog getreten werden, heisst es. DankeSchweiz.live biete unzählige Möglichkeiten im Bereich Meetings und Learning, Interaktion und Kollaboration, Inszenierung und Entertainment, sowie Auswertungen und Teilnehmer-Management. Die Pakete seien modular aufgebaut, massgeschneidert und eignen sich für kleinste KMUs bis zu Grossunternehmen.

DankeSchweiz.live wird am Donnerstag, 23. April, mit einer interaktiven Live-Show lanciert. Diese findet statt von 16 bis 16.30 Uhr aus der Zwicky Fabrik in Fällanden. Moderiert wird der Anlass von Nik Hartmann, als Live-Act wird Bastian Baker zugeschaltet. Hier können sich Interessierte für die Übertragung anmelden. (pd/cbe)