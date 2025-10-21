Publiziert am 21.10.2025

Pilot Suisse arbeitet ab sofort für die Praesens-Film AG. Die Praesens-Film AG gehört zu den grössten Filmverleihern der Schweiz. Die Agentur setzt auf eine Fokusstrategie, um mit limitierten Budgets Wirkung in den relevanten Zielgruppen zu erzielen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ahmad Hoteit und Ben Moser, die Gründer von Pilot Suisse, bringen Erfahrung mit internationalen Filmverleihern mit. «Pilot Suisse hat uns mit profundem Markt-Know-how, innovativen Ideen und dem Gespür für unsere individuellen Bedürfnisse davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen», wird Sara Triacca, Marketing Managerin bei Praesens-Film, zitiert.

«Wir freuen uns sehr, als Pilot Suisse erstmals für und mit einem Filmverleih zu arbeiten und dann gleich für eines der führenden Häuser im Schweizer Filmmarkt», so Ahmad Hoteit, geschäftsführender Gesellschafter von Pilot Suisse. «Unser Anspruch ist, unseren neuen Kunden mit erstklassiger Beratung dabei zu unterstützen, das Maximum aus seinem Budget herauszuholen.»

Die Praesens-Film AG besteht seit über 100 Jahren und ist laut Mitteilung die älteste noch existierende Filmgesellschaft der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Filmproduktion, Kinoverleih, Filmvermarktung, Public Viewing, Home Entertainment sowie digitalem Vertrieb tätig und verfügt über eines der grössten Filmportfolios der Schweiz.

Pilot Suisse wurde im Juni 2024 von Ahmad Hoteit und Ben Moser gemeinsam mit der Pilot Agenturgruppe gegründet. Die Agentur arbeitet vom Standort Zürich aus unter anderem für Haier, Garmin, Bora und OBI. (pd/cbe)