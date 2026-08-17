ZipMedia: Mediaagentur holt Ex-Mediaplus-CEO

Publiziert am 17.08.2026

Fröhli stösst als Managing Director zu ZipMedia. Zuvor war er als Co-CEO bei der Mediaplus Suisse AG tätig, die er Ende 2025 verlassen hatte, um sich laut eigenen Angaben eine private Auszeit zu nehmen (persoenlich.com berichtete). Widmer wiederum, seit 2018 für die Agentur tätig, wird laut Mitteilung von ihrer bisherigen Funktion als Head of Online zur Managing Director befördert.

Zusammen mit den beiden Gründungspartnern Caroline Nünlist und Thomas Rüttimann bilden Fröhli und Widmer künftig die vierköpfige Geschäftsleitung von ZipMedia.

Die unabhängige und inhabergeführte Agentur wurde 2003 im Zürcher Seefeld gegründet. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben 15 Media-Spezialistinnen und -Spezialisten. (pd/nil)