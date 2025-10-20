House of Communication: Sarah Hammami folgt bei Mediaplus auf Pascal Fröhli

Publiziert am 20.10.2025

Vier Jahre stand Pascal Fröhli an der Spitze von Mediaplus Suisse. Zum Jahresende verlässt er nun die Agentur, um sich nach einer privaten Auszeit neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seine Nachfolge als CEO tritt Sarah Hammami an. Ab Januar 2026 wird sie die Geschäfte der Schweizer Mediaplus-Dependance führen– gemeinsam mit Co-CEO Nathalie Diethelm, die als CEO der Serviceplan Group Suisse gleichzeitig auch das House of Communication mit allen Agenturmarken leitet. Über diese personellen Änderungen informierte House of Communication Zurich am Montag.

Fröhli kam 2021 zu Mediaplus und brachte als Mitgründer und Partner der Mediakanzlei seine eigene Agentur mit ein. Die Mediakanzlei hatte er zehn Jahre zuvor zusammen mit Rolf Suter gegründet. 2021 schlossen sich Mediakanzlei und Mediaplus zusammen. In den vergangenen fünf Jahren prägte der 37-Jährige massgeblich die nahtlose Integration der Mediakanzlei in die Mediaplus Gruppe und trieb die Weiterentwicklung der erfolgreich fusionierten Agenturen voran.

Sarah Hammami verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf Agentur- und Medienseite. Seit Juni 2023 ist sie COO von Mediaplus Suisse, zuvor war sie fast zwölf Jahre für Havas Media tätig, zuletzt ebenfalls als COO. Weitere Stationen ihrer Karriere waren Universal McCann und die Tamedia AG. Das Führungsduo mit Nathalie Diethelm ist erprobt: Bereits bei Havas Media arbeiteten beide in enger Zusammenarbeit als CEO und COO erfolgreich zusammen.

Pascal Fröhli bleibt bis zum Jahresende an Bord, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. (pd/nil)