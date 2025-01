Primcom: Medienarbeit für Made in Bern übernommen

Publiziert am 10.01.2025

Die auf Tourismus spezialisierte Schweizer PR-Agentur Primcom baut ihre Marktposition im Ferienland Schweiz weiter aus. Mit Made in Bern ergänzt eine weitere Schweizer Region das Portfolio der Zürcher Agentur, die bereits das Engadin, Engelberg-Titlis, Lenk-Simmental, Pontresina, die Rigi, Silvaplana und Zug Tourismus betreut, heisst es in einer Mitteilung.

Die PR-Agentur Primus Communications (kurz Primcom) hat ihr Portfolio um eine weitere Schweizer Ferienregion erweitert: Per Januar 2025 unterstützt Primcom das Team von Made in Bern bei der schweizweiten Kommunikation. Die Made in Bern AG ist die Dachmarketingorganisation des Kantons Bern, zu welcher die Destinationen Adelboden-Lenk-Kandersteg, Bern, die Ferienregionen Gstaad und Interlaken, die Jungfrau Region sowie Biel-Seeland und Grand Chasseral gehören.

«Wir freuen uns sehr, Made in Bern ab sofort unterstützen zu dürfen und die Bedeutung dieser vielseitigen Ferienregion noch mehr in den medialen Fokus zu rücken», so Stephanie Günzler, die das Mandat bei Primcom gemeinsam mit Simon Benz betreut.

«Die Made in Bern AG steigert mit ihren Aktivitäten das touristische Selbstverständnis im Kanton Bern und fördert damit den selbstbewussten Auftritt ihrer Akteure am Markt», sagt Pascale Berclaz, Direktorin von Made in Bern. «Zudem geht es uns darum, die Vielfalt unserer Akteure und ihrer Angebote in der Öffentlichkeit zu präsentieren.» Zu den Kommunikationshighlights im Jahr 2025 gehören die Eröffnung der neuen Festhalle auf dem Bernexpo Areal sowie die Uefa Women's Euro mit den Austragungsorten Thun und Bern. «Damit sehen wir grosses Potenzial, unsere Region bei Besucherinnen und Besuchern aus den internationalen Märkten und natürlich auch aus der ganzen Schweiz noch weiter nach vorne zu bringen.» (awe)