AdManufaktur: Mehr Kohle für die Werbung

Es war bitterkalt, als die AdManufaktur im letzten Dezember die erste crossmediale Kampagne für den Grillvertreiber Big Green Egg lancierte (persoenlich.com berichtete). Die Kampagne beinhaltete damals einen TV-Spot mit Brandformance TV, Native Ads und Online-Werbemittel, wie es in einer Mitteilung heisst.

Trotz des atypischen Grillwetters seien die Verantwortlichen von Big Green Egg zufrieden mit der Kampagne gewesen. So zufrieden, dass sie mit der AdManufaktur eine weitere Kampagne durchführen. Dieses Mal «mit deutlich höherem Budget und mit zusätzlichen Komponenten». Neben TV-Werbung mit Brandformance TV wird in der Kampagne laut Mitteilung Influencer Marketing eingesetzt. Dazu kommen Paid Posts und Native Ads in Print und Online.

Big Green Egg profitiere wie schon bei der ersten Kampagne vom breiten Portfolio der AdManufaktur und ihren Partnern Goldbach, TX Group und Neo Advertising. «Als Teil des TX-Universums können wir unseren Kunden eine crossmediale Kampagne über alle Bereiche bieten und die einzelnen Werbemittel genau messen», wird Oliver Schibli, Director Business Development von AdManufaktur, zitiert. Bei einem Nischenprodukt wie Big Green Egg sei es besonders wichtig, die einzelnen Komponenten der Kampagne laufend zu optimieren. (pd/cbe)