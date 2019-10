Jung von Matt/Limmat: Mehr Muji für die Schweiz

Am Freitag hat der japanische Lifestyle-Retailer Muji seine erste Filiale in der Schweiz eröffnet. Ab 9 Uhr startete der exklusive Presseevent mit einer Führung durch das 922 Quadratmeter grosse Geschäft. Wenig später wurde der Store offiziell mit einer Rede von Satoru Matsuzaki, Vorsitzender von Ryohin Keikaku, der Unternehmung hinter Muji, eröffnet. Der Launch von Muji in der Schweiz stiess sowohl am Eröffnungstag im Glattzentrum als auch in den wichtigsten Schweizer Lead- und Lifestyle-Medien auf grosses Interesse und zeigt, dass Muji mit der Eröffnung den Nerv der Zeit trifft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Vorabend der Storeeröffnung hielt Kenya Hara, Art Director von Muji und einer der führenden Grafikdesigner Japans, vor rund 400 Studierenden und Interessierten an der ZHdK ein Gastreferat zu den Themen Design und «Emptiness» bei Muji. Dass Design bei Muji im Fokus steht, zeigen auch laut Mitteilung die begleitende Koinobori-Installation der japanischen Designerin Reiko Sudo im Atrium des Glattzentrums und das exklusiv produzierte Key Visual, das die Produkte von Muji und ihr reduziertes Design in Szene setzt.

Die an der Shoperöffnung am letzten Freitag verteilten Goodie Bags tragen die Aufschrift «Butter Chicken Curry» - das meistverkaufte Produkt von Muji – und sind eine exklusiv für den Schweizer Launch produzierte und von Kenya Hara gestaltete Limited Edition.





Verantwortlich bei Muji Europe: Madoka Shimotsunuki (PR Executive), Motoki Koketsu (Designer); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: David Hanselmann (Art Direction), Stefan Girtanner (Produktionsassistenz), Christoph Kinsperger, Sabrina Izumi (PR), Nico Keramaris (Client Director). (pd/lol)