Publiziert am 20.08.2024

Rapid ermöglicht via Schnittstelle die Realtime-Anreicherung von Userinformationen mit den aktuellen und umfassenden Wemf-Daten. Damit könnten Publisher und Vermarkter ihre Nutzerinnen und Nutzer genauer profilieren und sowohl Inhalte als auch Werbung auf Online-Plattformen gezielter ausspielen, schreibt die Wemf in einer Mitteilung.



Mit dem neuen Produkt erweitert die Wemf ihr Angebot der Better Prediction Initiative (BPI) für mehr Transparenz und Qualität im Online-Advertising. Der Rapid-Datensatz ermöglicht es, via einer Schnittstellenverbindung (API) fehlende oder bestehende Userprofile sowie Predictions in Echtzeit mit segmentierten Userinformationen aus dem Wemf-Datensatz anzureichern. Dabei werden Nutzerprofile vollständig automatisiert mit aktuellen Daten ergänzt, was eine iterative Aktualisierung und Verfeinerung der Profile ermöglicht. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Profile der Online-Nutzerschaft präziser zu gestalten und zielgerichtete Inhalte und Werbung effektiver auszuspielen.

Die Daten für Rapid stammen aus den laufenden bevölkerungsrepräsentativen Wemf-Erhebungen, in welchen jährlich etwa 15'000 Personen in der Schweiz und in Liechtenstein zu verschiedensten Themen befragt werden. Der Datensatz umfasst alle bekannten Variablen der Mach- Studien und deckt damit eine breite Palette an demografischen und geografischen Informationen, persönliche Interessen, Konsum- und Einkaufsverhalten sowie Wertehaltungen ab. Dies eröffnet den Anwendern zahlreiche Möglichkeiten der detaillierten Segmentierung von Zielgruppen. Goldbach implementiert Rapid als erste Kundin in ihre Netzwerke, unter anderem mit den News-

Plattformen 20min.ch D/F und tagesanzeiger.ch.

«Wir nutzen das neue Angebot Rapid zur Optimierung und Schärfung unserer Nutzerprofilierung. Damit können wir unsere Targeting-Angebote weiter verbessern und erhoffen uns, unseren Kunden zukünftig weitere neue, attraktive Targeting-Angebote anbieten zu können», wird Stefan Wagner, Managing Director von Goldbach Audience, in der Mitteilung zitiert.

Better Prediction Initiative (BPI)

Mit der Marktinitiative unterstützt die Wemf die Publisher, Vermarkter und Werbeauftraggeber bei der Validierung und Optimierung ihrer Predictions und der Verbesserung ihrer Zielgruppenansprache. Dadurch schafft sie Transparenz gegenüber dem Werbemarkt und trägt zu verbessertem Online-Targeting bei. Mit den offiziellen Labels «Better Prediction Initiative by Wemf», «Prediction Accuracy Check certified by Wemf» und «Rapid by Wemf» können Teilnehmende gegenüber dem Werbemarkt belegen, dass ihre Predictions und Userinformationen den höchsten Qualitätsanforderungen

entsprechen. (pd)