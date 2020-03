Jura

Mehr Umsatz und mehr Digitalisierung

Das Wachstum von Jura hielt im vergangenen Geschäftsjahr an. 398'000 Vollautomaten wurden 2019 verkauft.

Erstmals begrüsste Jura-Chef Emanuel Probst die interessierten Medienschaffenden nicht am Stammsitz in Niederbuchsiten, sondern lud zur digitalen Medieninformation via Live-Stream. (Bild: zVg.)