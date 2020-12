Konform, ein Unternehmen der Messerli Group, steht für Erlebnis-Szenografie, einzigartige räumliche Kreativ-Konzepte und ausserordentlich feines Hand­werk. Egal, ob es sich dabei um temporäre oder permanente Themenräume für Messen, Veranstaltungen, Innenausbau oder Objektbau für anspruchsvolle Kunden handelt. Um die eigene Marke gekonnt in Szene zu setzen, hat Konform die Agentur am Flughafen an Bord geholt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreiben.

Der visuelle sowie der verbale Auftritt des Unternehmens wurden erneuert. Als erstes Resultat sieht man dies auf der Website konform.ch. Weitere, proaktive beziehungsweise handlungsaus­lösende Massnahmen werden innert Kürze zu sehen sein, verspricht die Agentur am Flughafen.

Verantwortlich bei Konform: François Pause (Leiter Projektentwicklung/Geschäftsführung), Patrick Hadorn (Leiter Produktion und Logistik/Geschäftsführung), Sandra Haas (Marketing), Andreas Messerli AG, Wetzikon: Andreas Messerli (Unternehmer), Hugo Keller (Managing Director); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction/Production), Katharina Eugster und Colin Kühnis (Interactive Media Design/Programmierung), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/eh)