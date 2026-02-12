Kuhn Rikon: Meta Hiltebrand wird Markenbotschafterin

Publiziert am 12.02.2026

Das Küchengeräte-Unternehmen Kuhn Rikon hat Meta Hiltebrand als neue Markenbotschafterin verpflichtet. Die Köchin und Unternehmerin soll eine Brücke zwischen Hobby- und Profiköchen schlagen.

«Meta Hiltebrand steht für Leidenschaft, Authentizität und eine moderne Schweizer Küche», wird Peter Waltenspühl, Marketingleiter bei Kuhn Rikon, in einer Mitteilung zitiert.

Die Zusammenarbeit fällt in das Jubiläumsjahr von Kuhn Rikon. Das Unternehmen feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen. 2025 übernahm Kuhn Rikon zudem die deutsche Firma Städter.

Hiltebrand wurde mit 23 Jahren eine der jüngsten Küchenchefinnen der Schweiz. Sie betreibt heute mit CookCouture ein Studio für Rezeptentwicklung, Events und Medienproduktionen. Bekannt ist sie durch TV-Formate wie «Kitchen Impossible» oder «MasterChef Celebrity». (pd/cbe)