Edelweiss: Mexikanisches Tram kurvt durch Zürich

Publiziert am 05.09.2025

Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat zusammen mit Mexican Caribbean ein co-gebrandetes Tram lanciert, das seit Donnerstag auf dem Zürcher Schienennetz verkehrt. Das Fahrzeug wurde mit farbenfroher Innen- und Aussengestaltung im mexikanischen Stil gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Designprojekt entstand in Zusammenarbeit mit dem dreiköpfigen Kreativteam bestehend aus Miriam Visser (Design), Catriona Paffhausen (Illustrationen) und Magdalena Geron (Text). Sie kombinierten traditionelle mexikanische Farben und Symbole mit modernen Elementen.

Am 26. September findet eine zweistündige Sightseeing-Rundfahrt durch Zürich statt, bei der 80 Gäste mit Musik, Häppchen und Drinks eine «Fiesta Mexicana» erleben können. Edelweiss verlost im Rahmen der «edelweiss experiences» Tickets für diese Veranstaltung.

Das Tram wird während sechs Monaten regelmässig auf verschiedenen Linien der Stadt Zürich unterwegs sein. Edelweiss ist die Schwestergesellschaft von Swiss International Air Lines und Mitglied der Lufthansa Group. (pd/cbe)