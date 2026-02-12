ConferenceArena: MICE-Fachmesse feiert zehnte Ausgabe

Publiziert am 12.02.2026

Die ConferenceArena versteht sich als Netzwerkplattform für Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Agenturen, Destinationen und Dienstleistungsbetrieben der MICE-Branche (Meetings, Incentives, Conventions & Events).

Die Messe öffnet von 11 bis 19 Uhr. Das Programm kombiniert nationale und internationale Aussteller mit Keynotes, Workshops und Networking-Formaten. Von 19 bis 22 Uhr findet ein Networking-Apéro statt. Die Veranstaltung richtet sich an Executive Assistants, Event- und Travel Manager sowie Marketing- und Kommunikationsprofis, wie es in einer Mitteilung heisst.

Messeleiterin Nadine Deckert, die aus der Hotellerie und der Unternehmenskommunikation kommt, betont die Bedeutung persönlicher Begegnungen. «Nachhaltige Geschäftsbeziehungen entstehen dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen – und genau das ermöglichen wir hier auf inspirierende und persönliche Weise.» (pd/cbe)