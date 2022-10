Nexum: Michael Bietenhader wird Chief Consulting Officer

Nexum gewinnt Michael Bietenhader als Chief Consulting Officer (CCO). Der 44-jährige Schweizer soll die strategische Beratung der Bestands- und Neukunden im Wachstumsmarkt «digitale Transformation» leiten und ausbauen und auch innerhalb der Business Units das Thema weiter vorantreiben.

Bietenhader war vor seinem Wechsel Inhaber und Geschäftsführer von MilesAhead, einem Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Digitalisierung, Kundenbindung sowie datengetriebenes und ganzheitliches digitales Marketing. Zu seinen Referenzen zählen Unternehmen wie Galenica, die MCH Group, Ochsner Sport, Ricardo oder Brack.ch. Vor seiner unternehmerischen Tätigkeit verantwortete der studierte Wirtschaftswissenschaftler verschiedene Managementpositionen im Handel, zuletzt als langjähriger Leiter Digital / CRM / Data Analytics bei der Coop Genossenschaft in Basel.

«Mit Michael Bietenhader arbeiten wir seit vielen Jahren eng zusammen. Als digitale Leadagentur der Coop haben wir mit ihm bereits 2007 Digitalprojekte, wie den ersten Relaunch der Coop-Website, erfolgreich umgesetzt», lässt sich Nexum-Vorstand Georg Kühl in einer Mitteilung zitieren. «Als CCO bei der Nexum stärkt er unsere strategische Beratungskompetenz im DACH-Raum ganz erheblich. Zudem werden wir von seinem tiefen Fach-Know-how in den Themen Omnichannel-Commerce, CRM, digitales Marketing und Data Analytics profitieren.»

Der renommierte Marketing-Stratege Bietenhader ist laut Mitteilung Dozent an verschiedenen Schweizer Hochschulen, Mentor an der Startup Academy, Gastgeber des Loyalty Talk Podcast und Verwaltungsrat der Brauerei Unser Bier, der grössten Brauerei in Basel. Er hält die Auszeichnung als Certified Loyalty Marketing Professional (CLMP). Bei Nexum wird er als Executive Director Consulting künftig gemeinsam mit der Business Unit Digital Business & Company Building und rund 40 Beraterinnen und Berater Kunden aus unterschiedlichen Branchen betreuen. Ein Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung und gewinnbringenden Umsetzung von Digitalisierungsstrategien für den Mittelstand.

«Geschäftsmodelle wandeln sich immer schneller und werden gleichzeitig komplexer. Damit wächst der Bedarf an umfassender, strategischer Digitalberatung kontinuierlich. Nexum hat sich in den vergangenen Jahren als digitale Transformationsberatung auf Managementebene mit hoher Umsetzungskompetenz erfolgreich positioniert. Ich freue mich daher sehr, den Wachstumskurs der Nexum, die zu den grössten inhabergeführten Digital-Dienstleistern im DACH-Raum zählt, gemeinsam mit über 250 Kolleginnen und Kollegen weiter fortzuschreiben», so Michael Bietenhader. (pd/cbe)