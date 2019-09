Boost Group: Michael Corboz wird Vertriebschef

Der 36-jährige Michael Corboz verantwortet in der neuen Funktion die Leitung des Vertriebsteams, steuert die Verkaufsaktivitäten sowie die Vermarktung von Produktentwicklungen. Der eidgenössisch diplomierte Marketing- und Verkaufsspezialist mit über 10 Jahren Business Development Erfahrung in den Bereichen FMCG, Retail, Luxusgüter, Software und Pharma verfüge über ein starkes Netzwerk über die Landesgrenzen hinaus, heisst es in der Mitteilung dazu. In seiner früheren Rolle bei Boost betreute er als Key Account Manager unter anderem Nestlé, P&G und Savencia Fromage & Dairy.

«Das kompetitive, sich stark wandelnde Marktumfeld fordert uns täglich, kreativ, dynamisch und stets am Puls des Kunden zu agieren», ist Urs Kamberger, Head of Sales & Customer Management bei Boost laut Mitteilung überzeugt. Die Nomination von Michael Corboz sei ein wichtiger Schritt, um die starke Marktposition weiter auszubauen. (pd/wid)