Hochschule für Wirtschaft Zürich: Michael Grund komplettiert die Schulleitung

Michael Grund übernahm per 1. April die Leitung des Departements Marketing & Business Communications der HWZ von Claudia Meier-Biedermann, welche die Hochschule in Richtung Silicon Valley verlässt. Dies schreibt die HWZ in einer Mitteilung und weist darauf hin, dass das Departement Marketing & Business Communications in naher Zukunft neue Angebote lancieren wird, «die im Lichte der Digitalisierung die Themenpalette in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Sales abrunden». Zum Departement gehören auch die Fachstellen Sales & Distribution, Authentische Markenführung sowie Schreiben & Publizieren.

Grund ist seit 2006 an der HWZ tätig. Er leitet bislang das Center for Marketing & Sales. Zudem ist er Studiengangsleiter des Executive MBA – Marketing, des MAS Customer Excellence, des MAS Sales Excellence sowie des DBA-Programms. Vor seiner Tätigkeit an der HWZ war er mehrere Jahre Head of Marketing Intelligence bei Sunrise. (pd/eh)