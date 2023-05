Der 43-Jährige blickt auf eine langjährige Berufserfahrung in der Vermarktung von Werbe- und Anzeigeninventar zurück. Sein Handwerk erlernte Michael Rohner bei der schwedischen Performance-Marketing-Plattform Tradedoubler. Danach wechselte Rohner zu Ringier, wo er unter anderem die Werbevermarktung der Blick-Gruppe leitete. Zuletzt verantwortete er als Head of Special Sales die Vermarktung von crossmedialen Projekten.

In seiner neuen Rolle bei Teads ist Rohner für die strategische Ausrichtung von Teads in der Schweiz verantwortlich, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Er will dabei insbesondere die Kundenberatung modernisieren und Werbeformate aus verschiedenen Media Channels zu skalierbaren digitalen Werbeangeboten weiterentwickeln. (pd/nil)