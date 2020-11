APG: Michael Sutter wird Leiter Verkaufsberatung

Die APG|SGA verstärkt ihren regionalen Verkauf und bündelt national das Know-how im Bereich der ÖV-Werbung. Ab Februar 2021 wird Michael Sutter neu die Leitung Verkaufsberatung Mitte, Zentral und Nord übernehmen, heisst es in der Mitteilung. Er folgt auf Andreas Steltzlen, der seit Oktober 2020 die Leitung der Unit «Transport Advertising» verantwortet.

Michael Sutter ist seit 2010 für die Groupe Gassmann/W. Gassmann als kommerzieller Leiter Radio & TV und Mitglied der Geschäftsleitung tätig und seit 2018 Geschäftsführer Radio, TV & Digital. Er verfüge als eidgenössisch diplomierter Marketingplaner und Verkaufsleiter über ein hohes Mass an Erfahrung, schreibt das Unternehmen. In seinen bisherigen Tätigkeiten habe er die rasante Entwicklung der Werbe-und Medienbranche mitverfolgt. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Publicitas und wechselte später zur Espace Media (Tamedia AG), wo er in verschiedenen Sales-und Führungsfunktionen fungierte.

In der neuen Funktion beim Aussenwerbeunternehmen trägt er künftig die zentrale Verantwortung für die Verkaufsleitung der Regionen Mitte, Zentral und Nordund wird eng mit den regionalen Verantwortlichen Ostelio Schifano (Leitung Verkaufsberatung Nord) und João Coelho (Leitung Verkaufsberatung Zentral) zusammenarbeiten. Sutter wird an Andy Bürki (Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung) rapportieren.

Andreas Steltzlen wird sich nach der Einarbeitung von Michael Sutter vollumfänglich auf die Führung von «Transport Advertising» konzentrieren, die er seit Oktober 2020 leitet. Diese Unit innerhalb des Bereichs «Advertising Market» konzentriert sich bei APG|SGA auf die Vermarktung von Werbung im ÖV. Steltzlen ist eidgenössisch diplomierter Verkaufsleiter und seit über 20 Jahren bei der APG|SGA in verschiedenen Bereichen tätig. Nach fünfJ ahren Plakatverkaufsberatung Region Mitte war er als Regionenleiter Mittelland für den Aufbau von APG|SGA Traffic mitverantwortlich und ab 2010 zusätzlich stellvertretender Gesamtleiter. Ab Juni 2019 war er verantwortlichfür die Verkaufsregion Mitte. (pd/wid)