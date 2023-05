Teads: Michalina Bialek wird Head of Enterprise Solutions

Die globale Mediaplattform Teads erweitert ihr Managementteam mit Michalina Bialek. Sie verantwortet seit Anfang Mai als Head of Enterprise Solutions die Ausrichtung der Produktstrategie, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 27-Jährige stösst von der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen zu Teads. Dort gewann die Mediaexpertin als Digital Media Manager während ihres fünfjährigen Engagements Einblicke in die digitale Marketingstrategie der namhaften Marke.

Zu den weiteren Stationen von Bialeks Laufbahn zählen gemäss Mitteilung unter anderem Marketingmanagement-Positionen beim Beratungsunternehmen Accenture und bei der Werbeagentur The&Partnership. Dort erwarb die Wirtschaftswissenschaftlerin die Instrumente des Medienmarketings und lernte die digitale Landschaft kennen.

«Bei Teads lerne ich nun endlich die andere Seite kennen und darf hinter die Kulissen des Digital Media Marketings blicken», so Michalina Bialek, Head of Enterprise Solutions bei Teads. «Mit meiner Erfahrung aus der digitalen Markenwerbung bringe ich die konkrete Sicht eines Anwenders in das Unternehmen. Ich weiss also, was Teads-Kunden wollen. Und mit diesem Wissen will ich Teads bei der Weiterentwicklung der Produktstrategie unterstützen.»

«Dank ihrer umfangreichen Media-Erfahrung auf Anwender-Seite, kennt Michalina die komplexen Anforderungen im Marketing und der digitalen Werbung sehr genau», wird Claudio Lumbiarres, Managing Director CH/AT/Nordics bei Teads, in der Mitteilung zitiert. «Für uns ist ihre Expertise von unschätzbarem Wert für die Weiterentwicklung unseres Produktes sowie unserer Strategie.» (pd/yk)