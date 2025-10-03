Comparis: Michel Hügli wird Marketing-Chef

Publiziert am 03.10.2025

Michael Hügli wechselt von der Buildigo AG, wo er als Geschäftsführer das Handwerkerportal der Mobiliar-Versicherung leitet. Comparis-CEO Ingo Kopido begründet die Wahl mit Hüglis Erfahrung in der digitalen Produktentwicklung und im Digital-Marketing, ist in einer Mitteilung zu lesen.

Diese Expertise soll die Weiterentwicklung der Plattform im Zeitalter von Generative AI vorantreiben. Hügli absolvierte eine kaufmännische Lehre und studierte anschliessend Betriebsökonomie an der Fachhochschule für Wirtschaft in Chur. Comparis verzeichnet über 80 Millionen Besuche pro Jahr und gehört zur Decisis Holding. (pd/spo)