20 Minuten: Michel Mariani leitet künftig die Vermarktung

Publiziert am 30.03.2026

Michel Mariani übernimmt per 1. August 2026 die Funktion des Verkaufsleiters bei 20 Minuten, einem Unternehmen der TX Group. In dieser Funktion wird er auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Mariani ist derzeit CCO und Partner beim Marketing-Technologieunternehmen cptr, wo er seit 2018 tätig ist. Zuvor arbeitete er ab 2005 bei Tamedia, zunächst für Titel wie Annabelle und Das Magazin, später als Head of Agency Relations bei Tamedia Advertising. Seine Karriere in der Medienbranche begann mit einer KV-Lehre bei der Jean Frey AG. (pd/nil)