«Die Cervo Fries mit Trüffel und Parmesan sind ein Klassiker und werden mittlerweilen in Zürich bei Peclard oder auch in der Zentralschweiz Restaurant OX’n angeboten. Das Original ist und bleibt aber das beste und daher dieser augenzwinkernde Vodcast», lässt sich Daniel Lauber von Cervo Mountain Boutique Hotels in einer Mitteilung zitieren.

Der Clip sei in erster Linie für die Social-Media-Kanäle des Resorts produziert worden. Dies im Hinblick auf den 25. und 26. September, wenn das Cervo das Rooftop Zürich für zwei Tage vom Team rund um Michel Péclard übernimmt.

Verantwortlich für Regie und Drehbuch: Daniel Lauber, Cervo Mountain Boutique Hotels; Schnitt: vreakyArt; Produktion: Frames Zermatt. (pd/eh)