CH Media: Michel Sommerhalder wird Verkaufsleiter

Die Vermarktungsleitung von Radio und TV Regional und National bei CH Media stellt sich neu auf. Goce Nikoloski, der zuvor die Vermarktung des gesamten Bereichs Entertainment verantwortete, hat sich entschieden, per Ende November das Unternehmen zu verlassen. Die beiden Verkaufsabteilungen werden im Zuge dieser Veränderung in Radio und TV Regional sowie TV National und All Media unterschieden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Per sofort rapportiert Reinaldo Colaço, Head of Sales Regional TV/Radio & All Media, an Tarkan Özküp, Chief Commercial Officer. Michel Sommerhalder übernimmt per 1. September als Head of Sales TV National & All Media die Verantwortung für die Vermarktung des Sponsorings und der Sonderwerbeformen auf den acht nationalen TV-Sendern und 23 TV-Eigenproduktionen. Er wird ebenfalls an Özküp berichten.

«Ich freue mich, mit Michel die Verkaufsleitung der CH Media, um einen erfahrenen Verkäufer im Bereich TV National zu verstärken», wird Tarkan Özküp zitiert. «Michel bringt mit seinem All-Media-Know-how die idealen Voraussetzungen mit, um den Bedürfnissen unserer Werbeauftraggeber gerecht zu werden.»

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die neuen Teamkollegen bei CH Media. Es wird spannend, unsere hochwertigen TV-Eigenproduktionen auch in einem kanal­übergreifenden Kontext anzubieten», ergänzt Michel Sommerhalder.

Sommerhalder war zuletzt vier Jahre bei Watson als Account Director tätig, bevor er sich entschied, eine berufliche Auszeit zu nehmen. Bei Watson hat er laut Mitteilung sein Marketingfachwissen verstärkt und «mit seiner starken Argumentation erfolgreich Werbekunden und Mediaagenturen betreut». Vor seinem Eintritt in die Medienbranche war er bei der Credit Suisse als Team Head Quality Management FX tätig. (pd/cbe)