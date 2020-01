Vertical Farming: Migros Basel und Growcer lancieren Projekt

In einer auf dem Wolf-Areal in Basel gelegenen Halle entsteht zurzeit die schweizweit erste «Robotic Vertical Farm», wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heisst. Vom Säen über das Bewässern bis zum Ernten übernehmen Maschinen vollautomatisch die Arbeit. Die Produktionskammern sind von der Umwelt abgeriegelt, dadurch kann ganzjährig ohne Erde, ohne jegliche Pestizide und mit bis zu 90 Prozent weniger Wasser produziert werden. Zudem ist der Flächenverbrauch minimal, da sich die Beete stapeln lassen. So entsteht auf einer Fläche von 400m2 rund 1000m2 Anbaufläche. Die Farm kann laut Mitteilung ganzjährig Blattgemüse und Kräuter produzieren und diese dank der unmittelbaren Nähe zum Verkaufsort im MParc Dreispitz innert Stunden ab Ernte liefern.







«Die Schweiz ist wie viele Länder von Importen abhängig – wir bringen mit Growcer Regionalität und Kontinuität rein. Zudem sind Pestizide für die Bevölkerung und die Natur ein Problem, welches wir lösen indem wir darauf verzichten können. Mit der Migros Basel haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele unterstützt und sich bei der Einführung einer neuen Generation nachhaltiger Produkte engagiert», lässt sich Marcel Florian, CEO von Growcer, in der Mitteilung zitieren.

«Vertical Farming ist ein Trend, der dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und Regionalität nachkommt», sagt René Lori, Leiter Supermarkt/Gastronomie der Migros Basel. «Durch die Zusammenarbeit mit Growcer haben wir die Möglichkeit, in ein innovatives und zukunftsweisendes Projekt zu investieren».







Kommenden Frühling wird die Produktionsanlage auf dem Wolf fertig ausgebaut sein, erste Produkte sind voraussichtlich im Sommer exklusiv in der Migros im MParc Dreispitz erhältlich. Angedacht ist, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gemüse oder Früchte ganzjährig zu produzieren und weitere Filialen zu beliefern. (pd/lol)