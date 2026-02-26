Publiziert am 26.02.2026

Migros Retail Media erweitert das digitale Werbeangebot auf migros.ch und in der Migros-App um neue Retail-Media-Formate in Zusammenarbeit mit Criteo. Dazu gehören Sponsored Product Ads sowie in einem nächsten Schritt Onsite Display Ads, die direkt im Digital Shelf integriert sind, wie es in einer Mitteilung von Criteo heisst.

Migros positioniert sich damit im Schweizer Markt mit Retail-Media-Produkten, die dort ansetzen, wo Kaufentscheide fallen, wie es weiter heisst. «Wir bei der Migros sind stolz darauf, als erste Schweizer Lebensmittelhändlerin Sponsored Product und Display Ads in Zusammenarbeit mit Criteo auf unserer Plattform migros.ch eingeführt zu haben», wird Séverine Hubatschek, Leitung Retail Media bei der Migros Supermarkt AG, zitiert. «Diese Lösungen bieten Werbekunden personalisierte und relevante Werbung, die messbar, transparent und effektiv ist, und damit einen echten Mehrwert für Marken liefern.»

Für Technologie und Vermarktung setzt Migros auf Criteo. «Die Partnerschaft mit Migros zeigt, wie Best-in-Class Ad-Tech Retail Media auf das nächste Level hebt: Marken können kaufbereite Nutzerinnen und Nutzer während ihres Kaufprozesses nicht nur zielgenau ansprechen», so Corinna Hohenleitner, Managing Director Retail Media DACH bei Criteo. «Dank präzisem Closed-Loop-Measurement können sie auch den tatsächlichen Impact ihrer Kampagnen genau nachverfolgen.»

Migros will das Retail-Media-Portfolio gemäss Mitteilung parallel zur Marktentwicklung weiter ausbauen. (pd/cbe)