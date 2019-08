Die Migros-Gruppe sei mit über 60 Lehrberufen und rund 3800 Lernenden die grösste Ausbildnerin der Schweiz. Die bisher eigenständige Webseite für die Lehrstellensuche ist Anfang August in die Karriereplattform der Migros-Gruppe integriert worden. Vorgestellt würden die Lehrberufe gleich von den Lernenden selbst, wie es in einer Mitteilung heisst.







Unter dem Motto «Deine Lehre. Deine Perspektive» werde in zehn Kurzfilmen und über 30 Clips typische und überraschende Tätigkeiten aus dem Berufsalltag gezeigt – aus der Perspektive der Lernenden und produziert in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, die das Filmen gleich selbst übernahmen. Bewusst würden auch Freizeit- und Schulszenen in den Kurzfilmen erlebbar, denn nicht nur das Erlernen eines Berufs steht im Fokus, auch die Schule, Prüfungen und die persönliche Entwicklung würden diese Zeit prägen.

Mit dem Chatbot im Gespräch

Ziel der Berufsbildungsplattform sei die Begleitung der Jugendlichen vom ersten Klick auf der Webseite bis zur passenden Lehrstelle. Dafür stünden verschiedene Services zur Verfügung: Das digitale Onboarding führe die Jugendlichen an die Informationen heran. Wer noch etwas Inspiration brauche, nehme den Talent Matcher zur Hilfe. Mit Fragenwerde der passende Lehrberuf evaluiert und ein Überblick über die rund 60 Lehrberufe geschaffen. Weiter biete der Hub einen WhatsApp-Chat mit Mino, dem Maskottchen. Die Servicefunktionen würden weiterentwickelt und in den kommenden Monaten um einen Schnupperlehrstellen-Finder sowie einen Bewerbungscoach erweitert.

Im Vorfeld zum Launch der Plattform sei im Frühsommer dieses Jahres eine Aktivierungskampagne durchgeführt worden. Dem Aufruf «Zeig uns deine Perspektive» seien Lernende gefolgt und hätten ihre Bilder in den Wettbewerb eingereicht, um einen Tag mit den Influencern Zeki Bulgurcu und Noam Yaron zu gewinnen. Der so generierte Content werde nun für den Lehrstellen-Hub genutzt. Die neue Berufsbildungsplattform werde zielgruppengerecht auf Instagram und Youtube beworben. Ergänzt werde die Kampagne durch eigene Kanäle der Migros-Gruppe wie Plakate und Flyer in Filialen, Lastwagen oder Tragetaschen.

Verantwortlich bei Migros: Sebastian Kuhn (Projektleiter HR Marketing), Livia de Notaristefano (Assistentin Employer Branding), Pascal Schwager (Product Owner), Lisa Strub (Praktikantin Employer Branding), Stefanie Markovic (Praktikantin Employer Branding), Anita Delfini (Praktikantin Employer Branding), Sabina del Grosso (Content Strategist); verantwortlich bei The House Agency: Grischa Rubinick (Executive Creative Director), Sascha Borsai (Creative Director), Roger Dobmann (Senior Art Director), Mateja Aleksic (Art Director), Carolin Widemann (Art Director), Ritiane Da Cassia Zimmerli (Art Director), Laura Jaggi (Junior Art Director), Alia Malash (Junior Texterin), Nico Podgorny (Director Consulting), Nadine Vasella (Senior Consultant), Sasha Djabbari (Senior Consultant), Romina Plesca (Junior Consultant), Andreas Jorgella (Business Development), Sebahat Derdiyok (Agency Producerin); verantwortlich bei Shining Pictures: Jyri Pasanen (Regie), Pascal Duschletta & Sophie Toth (Producer), Christoph Menzi (Cutter); Musik: UKO – The Audio Suite; verantwortlich bei Slaughterhouse: Samuel Muff (Grading); technische Umsetzung des Lehrstellen-Hub: Liip. (pd/log)