Beling Thoenen Design: Migros-Weihnachtsmagazin mit neuem Konzept

Die Migros Supermarkt AG verteilt ihr Weihnachtsmagazin «Genussvolle Festtage» Anfang Dezember an alle Schweizer Haushalte. Die Publikation gliedert sich in die Kapitel Einstimmen, Geniessen und Schenken.
Die Fotoproduktion erfolgte in Zusammenarbeit mit Beling Thoenen Design, die ein Bildkonzept mit integrierten Produktaufnahmen und Textelementen erarbeitete, teilt die Agentur mit. Neben den Rezepten kommen Frischeprofis sowie Filialleiterinnen und Filialleiter mit Empfehlungen zu Wort.
Zusätzlich zur gedruckten Ausgabe steht eine digitale Version des Magazins zur Verfügung. Diese PDF-Version wurde mit Animationen versehen und ermöglicht eine interaktive Nutzung. Das Format ist online abrufbar und kann geteilt werden. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Beling Thoenen Design: Nina Thoenen, Ulrike Beling (Creative Direction), Sofia Sustersic (Design/Animation), Remo Christen (Beratung), Hans Georg Hildebrandt (Text); verantwortlich bei Migros Supermarkt AG: Marta Mielcarek, Jürg Burkhardt, Stephanie Schefer (Projektleitung), Erasmo Palomba (Creative Producer), Christian Küng (Fotos), Daniel Tinembart (Koch/Foodstyling), Flavia Zarro Grunder, Andrea Mäusli (Rezepte); weitere Partner: Vera Guala (Styling), Detail AG (Produktion).