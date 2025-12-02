Beling Thoenen Design: Migros-Weihnachtsmagazin mit neuem Konzept

Publiziert am 02.12.2025

Die Migros Supermarkt AG verteilt ihr Weihnachtsmagazin «Genussvolle Festtage» Anfang Dezember an alle Schweizer Haushalte. Die Publikation gliedert sich in die Kapitel Einstimmen, Geniessen und Schenken.

Die Fotoproduktion erfolgte in Zusammenarbeit mit Beling Thoenen Design, die ein Bildkonzept mit integrierten Produktaufnahmen und Textelementen erarbeitete, teilt die Agentur mit. Neben den Rezepten kommen Frischeprofis sowie Filialleiterinnen und Filialleiter mit Empfehlungen zu Wort.

Zusätzlich zur gedruckten Ausgabe steht eine digitale Version des Magazins zur Verfügung. Diese PDF-Version wurde mit Animationen versehen und ermöglicht eine interaktive Nutzung. Das Format ist online abrufbar und kann geteilt werden. (pd/spo)