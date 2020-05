Die Antwort: Mike Schwede neu als Partner an Bord

Mit dem Engagement von Mike Schwede rüstet die Agentur Die Antwort auf, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. «Mit Mike Schwede haben wir einen weitsichtigen Digitalstrategen an Bord, der sich wie wir gerne die Hände dreckig macht und zugleich die relevanten Details im Digital-Marketing aus dem Effeff kennt», lässt sich Mitinhaber Reto Dürrenberger zum neuen Teilhaber der Agentur zitieren.

Creative Director Sarah Hiltebrand ergänzt: «Wir haben bereits mehrere Monate mit Mike auf einzelnen Kunden und Jobs erfolgreich gearbeitet.» Mike Schwede zu seiner neuen Teilhaberschaft: «Ich habe in den letzten Jahren viele Kreativagenturen gesehen und ich bekam auch einige Anfragen für ähnliche Engagements. Bei Die Antwort überzeugte mich alles. Die Agentur ist nicht nur kreativ und innovativ in der Konzeption und Realisation, sondern auch in der Denkhaltung. Sie sind Kämpfer wie ich und wollen immer nur das Beste für ihre Kunden erreichen.»







Der 43-jährige Bieler ist eine Koryphäe im Digital-Marketing. In den letzten 20 Jahren durfte Schwede die Schweizer Digital-Marketing-Szene mitprägen und für Kunden von AXA, BDO, Beiersdorf, Delica, EA, McDonald’s, Migros, Peugeot, Renault, Ringier, SBB, Smart, Swisscom, UBS, Valora, Vontobel, TUI bis Zürich arbeiten. Weil er mit der Digitalisierung und als Teil davon von Anfang an mitgewachsen ist, kann er in allen Bereichen technisch, betriebswirtschaftlich und strategisch mitreden, schreibt die Agentur weiter in der Mitteilung.







Die Kreativagentur Die Antwort weitet mit dem Engagement von Mike Schwede auch ihre Standorte aus. Neben Zürich arbeiten sie fortan auch aus Biel und aus London.

Mit diesem Neuzugang gönnt sich die derzeit 12-köpfige Agentur zudem gleich auch noch einen neuen Webauftritt. (pd/lol)